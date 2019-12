Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой правящей Консервативной партии на выборах, а также надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Примите мои поздравления, Борис Джонсон, с убедительной победой партии и переизбранием на пост главы британского правительства. Я с нетерпением жду всех новых возможностей укрепить двустороннее сотрудничество и дружбу между Украиной и Великобританией", - написал Гончарук в субботу утром.

My greetings to you, @BorisJohnson, on the landslide victory of the party and your re-appointment as head of the British Government. I look forward to all the new opportunities to make bilateral cooperation and friendship even stronger.

