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Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии

Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой правящей Консервативной партии на выборах, а также надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Примите мои поздравления, Борис Джонсон, с убедительной победой партии и переизбранием на пост главы британского правительства. Я с нетерпением жду всех новых возможностей укрепить двустороннее сотрудничество и дружбу между Украиной и Великобританией", - написал Гончарук в субботу утром.

Как сообщалось, 12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

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Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, если прогнозы о победе его Консервативной партии на парламентских выборах подтвердятся, пишет в пятницу The Guardian.

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Если официальные результаты подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.

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Великобритания, Выборы, Борис Джонсон, Алексей Гончарук.
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