Нападение на нардепа Ананченко: реакция "Слуги народа"

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" прокомментировали нападение на их члена Ананченко.

Нападение на нардепа Михаила Ананченко в Сумах определенно связано с изменениями в стране и "сопротивлением старой системы".

Такое мнение выразили в фракции "Слуга народа", в которой состоит Ананченко.

Депутаты требуют от правоохранителей безотлагательно и должным образом отреагировать на избиение члена их фракции.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие, а не декоративные", - написала пресс-служба фракции в своем Facebook.

В "Слуге народа" отмечают, что старая система пока продолжает сопротивляться "как привыкла еще с 90-х".

При этом они подчеркивают, что фракция будет продолжать действия по воплощению программы изменений, за которую проголосовали жители Украины.

"Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию имеет строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - настаивают во фракции.

Напомним, нардеп Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. Он подчеркнул, что любые противоправные действия "в отношении нашей команды не изменят политического курса партии".