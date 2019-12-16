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Нападение на нардепа Ананченко: реакция "Слуги народа"

Нападение на нардепа Ананченко: реакция "Слуги народа"
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" прокомментировали нападение на их члена Ананченко.

Нападение на нардепа Михаила Ананченко в Сумах определенно связано с изменениями в стране и "сопротивлением старой системы". 

Такое мнение выразили в фракции "Слуга народа", в которой состоит Ананченко.

Депутаты требуют от правоохранителей безотлагательно и должным образом отреагировать на избиение члена их фракции.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие, а не декоративные", - написала пресс-служба фракции в своем Facebook.

В "Слуге народа" отмечают, что старая система пока продолжает сопротивляться "как привыкла еще с 90-х".

При этом они подчеркивают, что фракция будет продолжать действия по воплощению программы изменений, за которую проголосовали жители Украины.

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"Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию имеет строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - настаивают во фракции.

Напомним, нардеп Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. Он подчеркнул, что любые противоправные действия "в отношении нашей команды не изменят политического курса партии".

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Депутат, Нардеп, Слуга народа, Михаил Ананченко.
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