Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Посол Франции о саммите "нормандского формата": Мы видим достигнутый прогресс
Посол Франции о саммите "нормандского формата": Мы видим достигнутый прогресс
"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых
"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых
Шахтер и Бенфика сыграют первый матч в Харькове
Шахтер и Бенфика сыграют первый матч в Харькове
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)

Посол Франции о саммите "нормандского формата": Мы видим достигнутый прогресс

Посол Франции о саммите "нормандского формата": Мы видим достигнутый прогресс
18:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:По заявлению посла Франции, Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает важным фактом то, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий", существующих для Украины

"Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.

"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - отметил посол.

Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину

По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, "формулу Штайнмайера".

"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует пояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - добавил посол.

"Нашей стране виднее": Зеленский дал "интервью" российскому телеканалу (Видео)

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Франция, Нормандский формат, Эммануэль Макрон, Этьен де Понсен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)
Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь