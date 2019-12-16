Посол Франции о саммите "нормандского формата": Мы видим достигнутый прогресс

Новости Украины:По заявлению посла Франции, Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает важным фактом то, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий", существующих для Украины

"Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.

"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - отметил посол.

По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, "формулу Штайнмайера".

"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует пояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - добавил посол.

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.