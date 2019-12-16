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"Существует настоящий диалог": посол Франции рассказал, что его поражает в украинских властях

"Существует настоящий диалог": посол Франции рассказал, что его поражает в украинских властях
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская власть умеет слушать и делать выводы.

Несмотря на незначительный опыт в управлении государством, представители украинской власти умеют слушать и делать выводы, считает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Вам, наверное, известно, что в рамках группы послов стран "Большой семерки" мы регулярно имеем встречи и консультации с президентом, главой его офиса, премьер-министром. И меня, на самом деле, каждый раз поражает способность слушать и делать выводы со стороны украинских руководителей. Между нами существует настоящий диалог", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Де Понсен отметил динамизм президента Украины Владимира Зеленского и команды, работающей вместе с ним. "Это молодые люди, которые стремятся двигать вещи вперед, что не всегда и везде можно наблюдать", - добавил он.

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По его мнению, это желание двигаться вперед в целом производит очень положительный эффект на Украину.

"Учитывая еще незначительный опыт в управлении государством, иногда эта деятельность может выглядеть несколько неупорядоченной. В то же время позитивом, который я отмечаю, является способность новой власти слушать и исправлять возможные ошибки или неверные шаги", - сказал посол.

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Франция, Владимир Зеленский, Этьен де Понсен.
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