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У Путина заговорили о разнице между Зеленским и Порошенко

У Путина заговорили о разнице между Зеленским и Порошенко
09:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В Кремле сравнили политику нынешнего и пятого президента Украины.

Различие политики Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключается в кардинально непохожих подходах по войне на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

При этом он отметил, что это не их дело "каким-то образом констатировать разницу, хотя, безусловно, она есть".

Песков рассказал, что Порошенко по сути начинал эту войну, а главным предвыборным обещанием Зеленского было ее прекращение.

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Пресс-секретарь выразил надежду, что Зеленский реализует это предвыборное обещание и Украина сможет пройти путь минских договоренностей в плане осуществления.

"Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер", - добавил Песков.

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Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Петро Порошенко.
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