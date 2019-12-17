У Путина заговорили о разнице между Зеленским и Порошенко

Новости Украины:В Кремле сравнили политику нынешнего и пятого президента Украины.

Различие политики Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключается в кардинально непохожих подходах по войне на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

При этом он отметил, что это не их дело "каким-то образом констатировать разницу, хотя, безусловно, она есть".

Песков рассказал, что Порошенко по сути начинал эту войну, а главным предвыборным обещанием Зеленского было ее прекращение.

Пресс-секретарь выразил надежду, что Зеленский реализует это предвыборное обещание и Украина сможет пройти путь минских договоренностей в плане осуществления.

"Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер", - добавил Песков.