Уволенный за антисемитизм консул Украины в ФРГ восстановился в должности

Новости Украины:Василий Марущинец вернул свою должность через суд и получил компенсацию от МИД за вынужденный полуторагодичный прогул.

Консул Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец восстановился в должности через суд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что дипломат был уволен дисциплинарной комиссией в мае 2018 года за нарушение присяги государственного служащего после того, как был уличен в размещении в соцсетях материалов, "которые имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма".

Эти публикации в МИД назвали позорными сообщили, что Марущинец подтвердил своё авторство. Однако дипломат обжаловал свое увольнение в суде. Сначала окружной административный суд Киева полностью согласился с выводами комиссии МИД, но при обжаловании в апелляционном административном суде вердикт был иным - министерство обязали восстановить Марущинца в его должности и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

"МИД было вынужден исполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил последнему сумму более 230 тысяч гривен", - отметили в ведомстве.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также нанесшими существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, министерство 17 декабря подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.

Напомним, МИД Украины глубоко обеспокоен визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря.