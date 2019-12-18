Децентрализация власти: комитет Рады предлагает отправить законопроект в КСУ

Новости Украины:Раде рекомендуют направить законопроект о децентрализации власти в КС.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.

За такое решение на заседании в среду проголосовало 15 членов комитета, 7 проголосовали против.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде этот законопроект 13 декабря. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.

Согласно ст.157 Основного закона Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предполагают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158 Конституции, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть повторно подан в Верховную Раду не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.