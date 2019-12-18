Скачать
Среда, 18.12.2019
Коболев о заключении транзитного контракта до 1 января: Вероятность стремится к нулю
Коболев о заключении транзитного контракта до 1 января: Вероятность стремится к нулю
Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи
Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Децентрализация власти: комитет Рады предлагает отправить законопроект в КСУ

Децентрализация власти: комитет Рады предлагает отправить законопроект в КСУ
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Раде рекомендуют направить законопроект о децентрализации власти в КС.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.

За такое решение на заседании в среду проголосовало 15 членов комитета, 7 проголосовали против.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде этот законопроект 13 декабря. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Президент призывает Раду отменить "соевые" правки Налогового кодекса

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.

Нардеп "Голоса": Парламент "забетонировал" депутатскую неприкосновенность

Согласно ст.157 Основного закона Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предполагают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158 Конституции, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть повторно подан в Верховную Раду не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, КСУ, Децентрализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
05 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
&quot;Властелин колец&quot; от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь