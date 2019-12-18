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ТКГ собралась на заседание в Минске

ТКГ собралась на заседание в Минске
20:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В столице Беларуси проходит заседание Трехсторонней контактной группы.

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в Минске заседали участники четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности) ТКГ.

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Как сообщалось ранее, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех установленных". Украина в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 заложников из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что ТКГ должна договориться о новом перемирии на Донбассе с 20-21 декабря.

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Украина, Россия, Беларусь, Донбасс, Минск, ТКГ.
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