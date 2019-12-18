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ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе

ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
22:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Минске решили не согласовывать новое перемирие на Донбассе, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня мы хотели получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместо этого было принято решение, что давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле, и сделаем его лучше", - сказал Пристайко.

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Он напомнил, что за время этого перемирия, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек.

"Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент Путин. Мы просто помним, что однажды было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, - и в течение 25 дней не было ни одного обстрела. Мы ценим эту возможность, когда наши люди не погибают. Мы рассчитывали на это. Однако решение, к сожалению, не было доведено, то есть, та информация, которая из Москвы, мы рассчитывали, что будет влияние, оно не сработало", - пояснил Пристайко.

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Как сообщалось, ранее Пристайко заявлял, что в Минске Трехсторонняя контактная группа должна договориться о новом перемирии на Донбассе с 20-21 декабря.

17 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам переговоров в Минске заявила о поддержке возобновления режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 21 июля.

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МИД, Вадим Пристайко, Минские соглашения, ТКГ.
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