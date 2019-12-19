Скачать
Четверг, 19.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге государственных выплат

Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге государственных выплат
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Порядок совершения верификации и мониторинга госвыплат устанавливает Кабинет министров.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Данный закон определяет основные задания, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части совершения верификации государственных выплат. Также он определяет полномочия органов, которые совершают выплаты, и основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов её предоставления.

Согласно с законом, верификация госвыплат будет осуществляться с помощью информационно-аналитической платформы, через которую будут проходить собранные данные с дальнейшим установлением соответствия информации требованиям законодательства, определяющего право на получение и размер государственных выплат. Также платформа будет устанавливать несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах и базах данных.

Список госвыплат, подлежащих верификации, утверждает орган, который осуществляет верификацию и мониторинг, с утверждением в центральных органах исполнительной власти в сфере предоставления госвыплат.

Кроме того, закон определяет основные этапы верификации и список данных, которые используются для её проведения.

Также документ устанавливает механизмы возвращения неправомерно полученных госвыплат.

ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе

Закон вступит в силу на следующий день после обнародования, кроме ч. 3 ст. 8, которая вступит в силу после запуска системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, и ч. 1 ст. 10, которая вступит в силу с 1 января 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мониторинг, Владимир Зеленский, Государственные выплаты, Верификация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
02 Курьезные советы, которые помогут незаметно влиться в коллектив
03 Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
04 СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
05 Лучшая экоальтернатива: вместо зубной пасты теперь зубные таблетки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь