США пока не определились с кандидатурой нового посла в Украине

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что США не направляли в МИД запроса касательно нового посла.

США еще не направляли МИД официального запроса относительно потенциальной кандидатуры своего следующего посла в Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы еще не получили от американской стороны официального запроса о том, кто может быть следующим американским послом", - сказал Пристайко.

Отдельно министр анонсировал, что в ближайшее время будут объявлены новости о контактах с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Также Пристайко добавил, что следует ожидать визитов.

Как сообщает американское издание Politico, должностные лица администрации Трампа осуществят шаги с целью стабилизации отношений между США и Украиной на фоне расследования в рамках процедуры импичмента, что, по мнению обозревателя издания, причинило ущерб двусторонним отношениям между странами.

При этом ожидается, что в январе государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину для демонстрации поддержки.

Кроме того, как сообщает несколько источников, на должность нового посла США в Украине рассматривается кандидатура генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, который сейчас является директором Европейского центра исследований в области безопасности от Фонда Джорджа Маршалла в Германии. Этот фонд связан с Пентагоном.

Один из советников в Сенате сказал, что Трампу нравится Дейтон, и бывший генерал "готов взяться за дело".

Еще одной кандидатурой на должность посла США в Украине является исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Как сообщалось ранее, Уильям Тейлор в конце 2019 года покинет пост временного поверенного в делах США в Украине.

1 января 2020 года Тейлор передаст свои полномочия Кристине Квин и 2 января уедет из Украины.

Новым послом Украины в США будет назначен Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины при ООН.