Заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС: итоговое заявление

Новости Украины:Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС провел десятое совместное заседание.

Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС принял Заключительное заявление и рекомендации.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Парламентский Комитет Ассоциации, обсудив последние события в Украине и отношения между Украиной и ЕС, а также обменявшись мнениями о приоритетах будущих событий, договорился о таком Заключительном заявлении и рекомендациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Х заседание Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС (ПКА) состоялось в Страсбурге под совместным председательством Вадима Галайчука от имени Верховной Рады и Витольда Ващиковского от имени Европейского парламента.

Так, рекомендации касаются отношений Украина-ЕС и их парламентского измерения, ситуации в Крыму и энергетической безопасности, реформ и верховенства права.

В частности, ПКА отмечает, что Соглашение об ассоциации не является окончательной целью отношений между Украиной и ЕС. В связи с этим отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и может подать заявку на приобретение членства в ЕС при условии соответствия Копенгагенским критериям и принципам демократии, уважения основных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдении верховенства права, подчеркивая, что имплементация Соглашения об ассоциации является первым и важнейшим шагом на этом пути.

ПКА также призывает к масштабному обновлению Восточного партнерства на саммите, который состоится в июне 2020 года, руководствуясь общими ценностями ЕС и стремлением улучшить политику безопасности и социально-экономическую ситуацию в восточноевропейских странах-партнерах ЕС.

ПКА подчеркивает, что ЕС должен играть более значимую роль и продолжать приобщаться к процессу мирного урегулирования конфликтов в регионе Восточного партнерства.

Относительно ситуации безопасности, Крыма и энергетической безопасности - ПКА "подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ; напоминает о своем решительном осуждении актов агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, которые привели к временной незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина) и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, а также к блокированию международных судоходных маршрутов в Азовском и Черном морях, что является умышленным нарушением норм международного права, демократических принципов и основных ценностей; решительно осуждает нарушения прав человека, в том числе нарушения свободы вероисповедания, совершенных Россией на оккупированных территориях; призывает к восстановлению и уважению Россией свободы судоходства как в Керченском проливе, так и в Азовском море, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву".

Комитет также приветствует возобновление переговоров в нормандском формате и приветствует усилия, направленные на достижение стабильного и мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, вызванной агрессией со стороны России.

"(ПКА, - ред.) приветствует применение формулы освобождения и обмена "всех на всех" до конца 2019 года; призывает российские власти безоговорочно и незамедлительно освободить всех украинских граждан, включая крымских татар, которые незаконно и неправомерно содержатся под стражей по политически мотивированным обвинениям как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины; настаивает на полном и безоговорочном доступе международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста (МККК), ко всем задержанным лицам", - говорится в принятых рекомендациях.

Комитет ассоциации также приветствует продолжение ограничительных мер со стороны ЕС в отношении РФ и недавно принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей от 9 декабря 2019 года и в отношении прав человека в АР Крым и Севастополе от 18 декабря 2019 года.

"(ПКА, - ред.) призывает ЕС и Украину усилить сотрудничество в области стратегических коммуникаций, направленную на эффективную борьбу с дезинформационными кампаниями и повышение уровня устойчивости к угрозам", - говорится в документе.

Кроме того, Парламентский комитет ассоциации заявляет о своем несогласии со строительством газопровода "Северный поток - 2".

ПКА также призывает Верховную Раду "осторожно рассматривать и брать ответственность за любую Конституционную реформу и противостоять любому враждебному российскому влиянию в этих дискуссиях".

Как сообщается, следующее заседание Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС состоится весной 2020 года в Украине.