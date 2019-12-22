Гончарук призвал украинцев сообщать о работающих игорных заведениях

Новости Украины:Алексей Гончарук призвал граждан сообщать об игорных заведениях, которые все еще не закрылись.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не закрылись.

Об этом он заявил в видеоблоге по итогам недели, размещенном на YouTube.

"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию. По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

Напоминаем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров в пятницу принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование, сообщает пресс-служба МВД.