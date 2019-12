Минэкономики утвердило два национальных классификатора МОЗ

Новости Украины:Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило национальные классификаторы болезней и интервенций.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило два национальных классификатора Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило два национальных классификатора Министерства здравоохранения Украины. Классификаторы будут использоваться медицинскими работниками для кодирования диагнозов и медицинских интервенций в электронной системе здравоохранения. Национальные классификаторы будут обязательны к использованию всеми учреждениями здравоохранения... С введением медицинских записей на уровне поликлиник и стационаров, каждый классификатор позволит унифицировать данные, которые вносятся в систему, и позволит собирать статистику в электронном виде. При кодировании диагноза и интервенций каждый случай будет отнесен к своей лечебно-родственной группе, на основе которой и будет проводиться оплата Национальной службой здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утверждены два национальных классификатора: НК 025: 2019 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я" и НК 026: 2019 "Класифікатор медичних інтервенцій".

В Минздраве объяснили что каждый случай, когда пациент попадает в больницу, имеет свою причину. Пациенту ставят диагноз, проводят лечение, делают анализы или вмешательства. Каждый из этих показателей нужно правильно закодировать в электронной системе здравоохранения. Так, например, Классификатор болезней и родственных проблем содержит более 18 тысяч причин, почему пациент может попасть в больницу или прийти на прием к специалисту.

Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения (КБРПЗ) разработан для унификации кодирования болезней и проблем здоровья в первичной медицинской документации и данных электронной системы здравоохранения. Этот классификатор будет использоваться при создании и внедрении в Украине системы финансирования учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную амбулаторную и госпитальную медицинскую помощь.

Классификатор гармонизирован с Международным статистическим классификатором болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра, Австралийская модификация (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM), разработанным Австралийским консорциумом по разработке классификаций (ACCD).

Классификатор болезней и родственных проблем разработан на основе МКБ-10 ВОЗ, поэтому мы будем иметь возможность сравнивать статистические данные по заболеваемости и смертности на международном уровне.

Классификатор медицинских интервенций (КМИ) состоит из списка вмешательств, которые могут проводиться пациенту в больницах любой формы собственности и амбулаторных учреждениях. Смежные медицинские вмешательства, стоматологические услуги и процедуры, выполняемые за пределами операционной, также входят в классификатор, например, МРТ.

Классификатор предназначен для унификации кодирования медицинских вмешательств в первичной медицинской документации и данных электронной системы здравоохранения.

КМИ гармонизированный с Австралийским классификатором медицинских интервенций (Australian Classification of Health Interventions, ACHI), разработанным Австралийским консорциумом по разработке классификаций (ACCD), и соответствует десятой редакции ACHI.

Перевод и адаптация обоих классификаторов для использования в Украине осуществлялись в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка «Улучшение здравоохранения на службе у людей».