Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Минэкономики утвердило два национальных классификатора МОЗ

Минэкономики утвердило два национальных классификатора МОЗ
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило национальные классификаторы болезней и интервенций.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило два национальных классификатора Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило два национальных классификатора Министерства здравоохранения Украины. Классификаторы будут использоваться медицинскими работниками для кодирования диагнозов и медицинских интервенций в электронной системе здравоохранения. Национальные классификаторы будут обязательны к использованию всеми учреждениями здравоохранения... С введением медицинских записей на уровне поликлиник и стационаров, каждый классификатор позволит унифицировать данные, которые вносятся в систему, и позволит собирать статистику в электронном виде. При кодировании диагноза и интервенций каждый случай будет отнесен к своей лечебно-родственной группе, на основе которой и будет проводиться оплата Национальной службой здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утверждены два национальных классификатора: НК 025: 2019 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я" и НК 026: 2019 "Класифікатор медичних інтервенцій".

В Минздраве объяснили что каждый случай, когда пациент попадает в больницу, имеет свою причину. Пациенту ставят диагноз, проводят лечение, делают анализы или вмешательства. Каждый из этих показателей нужно правильно закодировать в электронной системе здравоохранения. Так, например, Классификатор болезней и родственных проблем содержит более 18 тысяч причин, почему пациент может попасть в больницу или прийти на прием к специалисту.

Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения (КБРПЗ) разработан для унификации кодирования болезней и проблем здоровья в первичной медицинской документации и данных электронной системы здравоохранения. Этот классификатор будет использоваться при создании и внедрении в Украине системы финансирования учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную амбулаторную и госпитальную медицинскую помощь.

Классификатор гармонизирован с Международным статистическим классификатором болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра, Австралийская модификация (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM), разработанным Австралийским консорциумом по разработке классификаций (ACCD).

Классификатор болезней и родственных проблем разработан на основе МКБ-10 ВОЗ, поэтому мы будем иметь возможность сравнивать статистические данные по заболеваемости и смертности на международном уровне.

Классификатор медицинских интервенций (КМИ) состоит из списка вмешательств, которые могут проводиться пациенту в больницах любой формы собственности и амбулаторных учреждениях. Смежные медицинские вмешательства, стоматологические услуги и процедуры, выполняемые за пределами операционной, также входят в классификатор, например, МРТ.

Классификатор предназначен для унификации кодирования медицинских вмешательств в первичной медицинской документации и данных электронной системы здравоохранения.

Коррупция на предприятии "Артемсоль": Минэкономики уже нашло кандидатов на врио

КМИ гармонизированный с Австралийским классификатором медицинских интервенций (Australian Classification of Health Interventions, ACHI), разработанным Австралийским консорциумом по разработке классификаций (ACCD), и соответствует десятой редакции ACHI.

Перевод и адаптация обоих классификаторов для использования в Украине осуществлялись в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МОЗ, Минэкономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь