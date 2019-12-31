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Гончарук о работе правительства: Люди должны почувствовать перемены сейчас, а не через 5 лет

Гончарук о работе правительства: Люди должны почувствовать перемены сейчас, а не через 5 лет
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, рассказал о работе правительства за четыре месяца.

Премьер-министр Алексей Гончарук подвел итоги деятельности правительства за четыре месяца текущего года.

Как написал глава Кабмина в Facebook, правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали перемены не через 3-5 лет, а уже сейчас.

Так, Гончарук отметил, что правительство приняло решение, позволяющее снизить суммы в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов.

"Провели процедуру анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам.

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Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации.

Нафтогаз Украины - Naftogaz получил от ”Газпрома” $ 2,9 миллиардов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - подчеркнул премьер.

Также он напомнил, что Кабмин одобрил программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. На эти цели будет выделено 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год). Вдвое увеличено финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавлен в пакет инсулин - в целом это 3,3 млн грн в 2020 году.

Кроме того, по словам Гончарука, было открыто 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся; выделен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов"; в госбюджете-2020 предусмотрена доплата молодым учителям - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн.

Также Гончарук отметил, что Кабмин подписал меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет, особенно, в сельской местности.

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Вместе с тем, по его словам, правительство запускает программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начат прием заявок на получение кредитов - 5%, 7%, 9%. Старт программы - с 1 февраля 2020 года.

В то же время премьер отметил, что власть начала проводить земельную реформу, добавив, что разработана программа дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы - в 2020-м.

Одновременно, по словам главы правительства, запущен процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительно около 12 млрд грн в госбюджет.

Также он напомнил об обновлении руководства наиболее токсичных властных структур и перезагрузке Гостаможслужбы, налоговой, Госгеокадастау, Госгеонадра, Укравтодора и других.

В то же время Гончарук добавил, что открыт Офис противодействия рейдерству и упрощена процедура рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, уменьшен сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

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Кроме того, глава правительства отметил успехи в борьбе с теневыми рынками: за один день по всей Украине было закрыто более 5,3 тыс. игорных заведений, за последние несколько дней закрыто 403 нелегальных АЗС, демонтировано - 93.

"Госгеокадастр начал наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд". Переводим госуслуги в онлайн. Уже есть первые результаты.

"Запустили Е-кабинет застройщика. Он предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Через Е-кабинет уже строятся 254 объектов, а 86 - введены в эксплуатацию", - добавил премьер.

Также он отметил, что ведомства тестируют приложение "Действие", в котором уже доступны электронной техпаспорт и электронное водительское удостоверение, заявки на участие в тестировании отправили 58 тыс. украинцев.

Кроме того, Гончарук отметил, что в Украине запустили еще один удобный сервис - единый транспортный портал https://e-transport.gov.ua.

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В то же время премьер отметил, что реализация в Украине программ МВФ является сигналом инвесторам, что в стране работает понятное и ответственное правительство, что он выполняет то, что декларирует.

"Следовательно - это поступления инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экономики. И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", - подытожил Гончарук.

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Правительство, Кабинет Министров, Кабмин, Алексей Гончарук, Итоги года.
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