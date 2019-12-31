Тейлор: Я оптимистично настроен касательно Украины

Новости Украины:Уильям Тейлор попрощался с украинцами и выразил уверенность, что впереди Украину ждут хорошие времена.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор завершает свою работу в Киеве и передает полномочия. Он уверяет, что очень оптимистично настроен относительно будущего Украины.

Об этом говорится в видео, записанном дипломатом и обнародованном посольством США в Twitter.

"Когда я приехал в Украину в июне, я знал, что мое пребывание ограничено во времени. И это время моего пребывания в Украине, начиная с июня, было замечательным, чрезвычайным!"- подчеркнул Тейлор.

Он напомнил, что была избрана новая Верховная Рада, сформирован Высший антикоррупционный суд - и появились возможности для продвижения многих реформ, которые были в подвешенном состоянии в течение многих лет. Произошел прогресс в вопросе мира на Донбассе - телефонные разговоры между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными.

"Время моего пребывания здесь было чрезвычайным! И впереди тоже будут хорошие времена!", - отметил Тейлор.

Он также напомнил, что чиновники из Вашингтона посетили и продолжают посещать Украину.

"США демонстрируют поддержку Украине. Одно из последних проявлений такой поддержки - введение санкций против "Северного потока-2"... Я очень оптимистично настроен в отношении Украины. Я очень рад, что мой заместитель - заместитель председателя Миссии США в Украине Кристина Квин заменит меня на этом посту. Это очень хорошая возможность для нее и для Украины строить наши отношения", - отметил дипломат.

Тейлор в 2006-2009 годах был послом США в Украине. Летом в 2019-м его попросили вернуться на представительскую должность в Украину после отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Кристина Квин по образованию политолог, магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США. С 2013 года по апрель 2019-го работала и. о. заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, еще раньше работала в Таиланде и Великобритании, в Москве и Брюсселе. Квин уже была поверенным по делам США в Украине - после освобождения от должности посла США в Украине Мари Йованович. Квин прибыла в Киев 28 мая и работала главой миссии до назначения Тейлора в июне.

Напомним, Уильям Тейлор считает введение миротворцев шансом для урегулирования на Донбассе.