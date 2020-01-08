"Нарастающий пессимизм": Климкин прокомментировал последние события в Ираке

Новости Украины:Климкин, комментируя события в Ираке, рассказал о "нарастающем пессимизме" в мировом сообществе.

Отныне Иран и США находятся в состоянии вооруженного конфликта, считает экс-глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

Соответствующее мнение он выразил на своем аккаунте в Твиттере.

"Формально и не совсем США и Иран теперь находятся в состоянии вооруженного конфликта. "Формальный ответ" Ирана с ракетным обстрелом не значит, что продолжение не последует. Все смотрят на регион с нарастающим пессимизмом, усилия будут сосредоточены именно там, а не на наших проблемах", - написал он.

Формально і не зовсім США та Іран тепер знаходяться в стані збройного конфлікту. "Формальна відповідь" Ірана з ракетним обстрілом не означає, що не продовження не буде. Всі дивляться на регіон з песимізмом, що зростає, зусилля будуть зосереджені саме там, а не на наших проблемах — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 8, 2020

Как известно, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак.