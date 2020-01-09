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Зеленский примет участие в Давосском форуме

Зеленский примет участие в Давосском форуме
11:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявлен в участниках Давосского форума, который пройдет в Швейцарии с 21 по 24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе.

Об этом свидетельствует список зарегистрированных участников от Украины, который обнародовала в Facebook Дария Каленюк, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Каленюк, которая также примет участие в экономическом форуме, сообщила, что из Украины зарегистрировалось шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Каленюк.

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Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам ехать и сам не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы укрепить позиции партии среди избирателей из рабочего класса.

Напомним, Борис Джонсон запретил своим министрам посещение форума в Давосе. 

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Европа, Всемирный экономический форум, Владимир Зеленский, Форум в Давосе.
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