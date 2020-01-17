В Раде отменили час вопросов к правительству

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Пятница, 17.01.2020
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10:42 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Правительство находится на консультациях в связи с обращением премьера об отставке.

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

После этого заявления спикер Рады сообщил, что парламент ушел на перерыв до 10:50.

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Отметим, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой. В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

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Верховная Рада, Правительство, Министры, Кабмин, Депутаты, Дмитрий Разумков.
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