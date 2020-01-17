Заседание парламента: Гончарук и министры прибыли в Раду (Видео)

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства прибыли в Верховную Раду.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук появился на утреннем заседание Верховной Рады Украины после объявления, что подал заявление об отставке.

В ВР продолжается час вопросов к правительству. Сейчас Гончарук находится в правительственной ложе среди других представителей Кабмина. По состоянию на 11.30 с трибуны продолжает выступление министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – сказал Гончарук в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Володимир Зеленский получил представлено Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанную заявление . О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщалось, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан ".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс служба Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения ".