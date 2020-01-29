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В ЕС положительно оценивают результаты интеграции Украины с Евросоюзом

В ЕС положительно оценивают результаты интеграции Украины с Евросоюзом
09:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, на котором обсуждали вопросы сближения Украины с Евросоюзом.

В Брюсселе завершилось Шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, которое прошло под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это первое совместное заседание нового состава Кабмина и нового состава Еврокомиссии. Стороны приняли совместное заявление.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Совет отметил амбициозные планы украинского Правительства и подтвердил продолжение предоставления помощи Украине со стороны Европейского Союза. Кроме того, положительно оценено укрепление политической ассоциации, экономической интеграции Украины с ЕС и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

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В совместном заявлении ЕС отметил существенный прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности, для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности. Совет, среди прочего, отметил создание Высшего антикоррупционного суда, возобновление деятельности НАПК, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также решение Конституционного Суда о незаконности электронного декларирования имущества для общественных активистов.

Отмечается, что ЕС дал позитивную оценку шагам Правительства по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию Украины, включительно с программой электронного управления и цифровой экономики. Стороны договорились в дальнейшем сотрудничать в противодействии дезинформации, гибридным и киберугрозам.

В совместном заявлении по итогам Совета ассоциации стороны отдельно отмечают важность Украины как стратегического государства в сфере транзита газа. Украина и ЕС подчеркивают важность дальнейшего внедрения реформ в энергетической отрасли, в частности, обеспечение независимости энергетического регулятора и инспекции ядерного регулирования, создание конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии.

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В тексте документа говорится также о важности новой Газовой директивы и необходимости соблюдения государствами-членами ЕС общих газовых правил.

Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере охраны окружающей природной среды и борьбе с последствиями изменений климата. В частности, договорились о дальнейших шагах для защиты окружающей среды и снижении уровня выбросов углерода в рамках Европейского зеленого соглашения и согласились в дальнейшем совместно внедрять амбициозную политику по защите окружающей среды, в частности, для выполнения обязательств по Парижскому климатическому соглашению.

Совет ассоциации обращает внимание на важность привлечения регионов Украины к евроинтеграции и инициативе Правительства по открытию региональных офисов евроинтеграции, которые будут способствовать связям украинских регионов с ЕС. Стороны также подтвердили намерение совместно продолжить работу над открытием курсов Колледжа Европы для украинских государственных служащих.

Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС

ЕС подтвердил непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах его международно признанных границ и положительно отметил усилия Украины по мирному урегулированию на Донбассе. Стороны решительно осудили нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое началось актами агрессии вооруженных сил Российской Федерации с февраля 2014 года.

ЕС напомнил, что продолжительность санкций против Российской Федерации как и раньше зависит от полного выполнения сторонами Минских договоренностей, обратив особое внимание на ответственность Российской Федерации.

ЕС подтвердил свою политику непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым. ЕС также осудил ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. В совместном заявлении Совет ассоциации осудил ухудшение ситуации с правами человека в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

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ЕС осудил проведение так называемых "местных выборов" в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласования с Украиной, открытие железнодорожного сообщения и дальнейшую милитаризация Крыма, а также Черного и Азовского морей. Совет ассоциации призвал Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственное и свободное судоходство через Керченский пролив в соответствии с международного права.

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ЕС, Брюссель, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Еврокомисия, Алексей Гончарук.
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