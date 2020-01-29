Платят взносы и демонстрируют прогресс: делегация РФ в ПАСЕ может вернуть свои полномочия

Новости Украины:В ПАСЕ предлагают утвердить полномочия российской делегации, поскольку она платит взносы и "выполняет" Минские договоренности.

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают утвердить полномочия российской делегации, поскольку Российская Федерация платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений. Проект соответствующей резолюции размещен на сайте ПАСЕ.

Текст резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс, который сегодня, в рамках зимней сессии Ассамблеи, выступит одним из докладчиков в связи с обжалованием полномочий российской делегации в ПАСЕ.

В частности, Кокс в проекте резолюции предлагает Ассамблеи "ратифицировать полномочия Российской Федерации" и вернуться к оценке достигнутого Россией прогресса, пока не позже апреля этого года не будет представлен мониторинговый доклад по России по факту визита содокладчиков ПАСЕ в РФ.

Он отмечает, что Мониторинговый комитет тщательно будет следить за развитием событий в России с целью оценки соответствия демократическим стандартам новых конституционных изменений в РФ и их соответствия обязательствам РФ.

В резолюции сказано, что за последние шесть месяцев, со времени возвращения делегации РФ в сессионный зал Ассамблеи, Россией были рассмотрены некоторые рекомендации Ассамблеи. В частности, подчеркивается, что "все 24 незаконно взятые под стражу украинские моряки, захваченные в Керченском проливе, вернулись в Украину в рамках обмена заложников". В то же время отмечается, что еще в обмене принимал участие Владимир Цемах, который разыскивался для допроса по делу сбивании самолета рейса MH17.

"Определенный прогресс был достигнут по выполнению Минских соглашений. Российская Федерация принимала участие в так называемом обмене заложников, и вместе с Украиной готовит следующие обмены", - говорится в проекте резолюции.

Также отмечается, что РФ возобновила уплату взносов в бюджет Совета Европы. "Российская Федерация оплатила все необходимые взносы в регулярный бюджет и в соответствии с отдельными соглашениями. Невыплаченные проценты являются предметом обсуждения в Комитете министров Совета Европы", - говорится в тексте резолюции.

Проект резолюции не предусматривает введение санкций в отношении российской делегации.

Голосование за этот проект резолюции в ПАСЕ должно состояться сегодня во второй половине дня.

Как сообщалось ранее, 27 января в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации Госдумы РФ. Мониторинговый и Процедурный комитеты должны рассмотреть соответствующее решение ПАСЕ.

Напомним, Алексей Гончаренко заявил о качестве механизма санкций Совета Европы.