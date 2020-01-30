Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление

Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге".

Украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета "Боинг" "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета. "Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, когда именно может быть создана международная группа по расследованию, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - подчеркнул Рябошапка.

СМИ: Военные Ирана скрывали атаку на украинский самолет

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

19 января в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, МАУ, Боинг, Руслан Рябошапка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Снег и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь