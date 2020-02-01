Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма и никогда не прекратит заниматься этим вопросом.
"Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации. Но для нас Крым – это Украина, и мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", - заявил он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.
Ермак также отмечает, что украинская власть уже думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасса, чтобы после прекращения войны этот регион стал успешным и процветающим.
"Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса", - сказал он.
По мнению Ермака, это будет самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным и процветающим.
"Что касается экономики, знаете, в жизни так иногда бывает, что сегодня всё, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", - рассуждает помощник Зеленского.
Он также указал, что нужно активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине, чего раньше со стороны государства делалось недостаточно. "Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", - подчеркнул Ермак.
Власть признает, что допускает ошибки, потому что без них нельзя провести глобальные изменения в стране, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме, отмечает Ермак.
"Мы решили менять всё и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - заявил он.
Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются. "Не всё можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.
Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".