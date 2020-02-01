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Суббота, 01.02.2020
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Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты

Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты
21:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак говорит, что Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма и никогда не прекратит заниматься этим вопросом.

"Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации. Но для нас Крым – это Украина, и мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", - заявил он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

Ермак также отмечает, что украинская власть уже думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасса, чтобы после прекращения войны этот регион стал успешным и процветающим.

"Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса", - сказал он.

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По мнению Ермака, это будет самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным и процветающим.

"Что касается экономики, знаете, в жизни так иногда бывает, что сегодня всё, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", - рассуждает помощник Зеленского.

Он также указал, что нужно активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине, чего раньше со стороны государства делалось недостаточно. "Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", - подчеркнул Ермак.

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Власть признает, что допускает ошибки, потому что без них нельзя провести глобальные изменения в стране, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме, отмечает Ермак.

"Мы решили менять всё и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - заявил он.

Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются. "Не всё можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".

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Донбасс, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым, Андрей Ермак.
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