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Мы довольно подробно об этом говорили: депутат от "Слуги народа" о встрече с Зеленским

Мы довольно подробно об этом говорили: депутат от "Слуги народа" о встрече с Зеленским
11:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал, о чем президент Украины говорил с членами партии.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского был "довольно подробно" обсужден вопрос обысков в медиа-группе "1+1" вечером 5 февраля.

Об этом журналистам сообщил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос, что на заседании фракции президент говорил об обысках.

"Мы довольно подробно об этом говорили. Идет расследование, это расследование не связано с каналом "1+1", это расследование не связано с программами на канале "1+1", которые выходят. И вообще, мы помним, что эти записи (разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука - ред) были обнародованы на анонимном YouTube-канале. То есть, канал "1+1" к этому вообще никакого отношения не имел", - сказал депутат.

Обыски в "1+1": СБУ пришла с обысками к трем журналистам

"Вчера, как напомнил президент, прошли обыски у более чем 20 работников Управления государственной охраны также в рамках этого дела", - отметил Потураев.

По его словам, Служба безопасности Украины "просто выполняет свою работу", ищет тех, кто совершил незаконное прослушивание и дальнейшие действия с полученными данными.

"Это дело не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности людей, которые работают на канале как журналисты, к работе самого канала, к программам, которые там выходят. Это вообще не об этом", - подчеркнул Потураев.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

НСЖУ об обысках у "1+1": Это четкий сигнал тревоги для всех журналистов

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о непредвзятом и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства.

И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.

Напомним, Баканова ждут в ВР с объяснениями обысков на "1+1".

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СБУ, 1+1, Слуга народа, Обыски, Никита Потураев, Пленки Гончарука, Евгений Куксин.
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