"Режимный объект": Разумков напомнил, что проходить в его кабинет с телефоном запрещено

Новости Украины:Разумков подтвердил, что отныне депутаты и посетители не смогут заходить в его кабинет с телефоном.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что теперь в его рабочий кабинет народные депутаты и посетители не могут зайти с телефоном.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Разумков отметил, что приносить в кабинет председателя ВР телефоны и другую аудиоаппаратуру и прежде "было запрещено, поскольку это в некотором плане режимный объект".

"Однако все, кто приходил, и в мой кабинет, то они знают, что этот доступ был свободен", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, до ситуации с записями совещания с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука на пронос телефонов "смотрели сквозь пальцы", то есть это было "по усмотрению председателя ВР".

"После этих событий охрана все-таки обращается к посетителям, чтобы они оставляли телефоны", - сказал Разумков.

Он считает, что это не является проблемой для депутатов или других гостей.

На реплику журналистов, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жаловался, что после встречи с Разумковым выходит, а на телефоне много пропущенных звонков, председатель ВРУ ответил: "Я думаю, что найдет Давид Георгиевич время, чтобы отзвониться тем, кто ему звонил за это время".

Как сообщалось ранее, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о непредвзятом и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.