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В ВР рассказали, когда закончат работу над новым законом о труде

В ВР рассказали, когда закончат работу над новым законом о труде
15:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ВР заявили, что работа над законопроектом о труде будет завершена в марте.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прогнозирует в марте завершение работы над законопроектом о труде.

Об этом она сказала в комментарии журналистам после заседания рабочей группы по обсуждению положений проектов Трудового кодекса Украины (№2410), Кодекса Украины о труде (№2410-1) и ряда законопроектов о труде (№№2708, 2708- 1, 2708-2).

"Кажется, что результатом этих 5 рабочих групп есть такое предварительное решение, оно индикативное, оно еще не окончательное, потому что работа продолжается... Мы берем структурно правительственный законопроект, и было предложение от ученых и от профсоюзной стороны - выходить на кодификацию, на кодекс, соответственно", - отметила Третьякова.

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Она объяснила, что теперь рабочую группу необходимо сузить и разработать соответствующий текст.

"Если мы, например, не будем рекомендовать правительственный, то мы должны сделать доработанный законопроект", - сказала председатель комитета.

Отвечая на вопрос по поводу положений законопроекта, которые вызывают больше всего замечаний у экспертов, Третьякова, в частности, отметила вопрос срочности контракта, отдыха, отпуска, трудового договора, его заключения и расторжения.

"Прекращение трудовых отношений, каким образом оно происходит, как сторона работодателей должна к этому отнестись, как наемное лицо", - отметила Третьякова.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о том, что на базе правительственного законопроекта о труде (№2708) будет разработан кодекс, и в окончательном виде это будет закон или кодекс, Третьякова отметила: "Посмотрим, определимся... Мы в процессе обсуждения, мы в процессе социального диалога".

Кроме того, на вопрос, на когда она прогнозирует завершение работы над законопроектом о труде, Третьякова ответила: "Я думаю, что мы в марте все сделаем".

Также она добавила, что в марте в парламенте будет зарегистрирован доработанный законопроект.

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Как сообщалось ранее, 27 декабря 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект о труде (№2708).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект "О труде" усиливает права наемных работников, если сравнить его с действующим законодательством.

17 января 2020 года объединения украинских профсоюзов призвали правительство отозвать предложенный законопроект "О труде". Представители профсоюзов заявили, что этот законопроект, по сравнению с действующим Кодексом законов о труде и вопреки Конституции, уничтожает важнейшие правовые и социальные гарантии.

Как заявил заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников, законопроектом отменяется государственная гарантия минимальной зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума и индексации зарплат в условиях инфляции.

"Снижается до 4% повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми и опасными условиями труда. Сейчас по результатам аттестации рабочего места устанавливается на уровне от 4% до 24%. Отменяются дополнительные отпуска за работу в сложных и во вредных условиях труда, за особые условия труда, дополнительный отпуск матерей, имеющих детей до 15 лет", - сказал Прудников.

По его словам, кроме того, документом сокращается почти вдвое еженедельный гарантированный отдых с 42 до 24 часов, а также снимаются ограничения на сверхурочные работы.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретится в Киеве с тремя сенаторами США.

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Верховная Рада, Депутаты, Трудовое законодательство, Законопроект о труде.
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