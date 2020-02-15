Порошенко и Волкер осудили "российскую провокацию" на Мюнхенской конференции

Новости Украины:Порошенко и Волкер выразили обеспокоенность тенденцией международной реабилитации России.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер осудили так называемые "12 шагов к миру на Донбассе" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции.

Политики также выразили обеспокоенность в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Встретился с бывшим специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером в Мюнхене. Вместе мы решительно осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Выразили общую обеспокоенность в связи с опасной тенденцией относительно международной реабилитации России", - написал Порошенко.

По его словам, в ходе беседы он подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии, поэтому очень важно сохранить санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Кроме того, как отметил экс-президент, он подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США и укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Кроме того, мы с господином Волкером обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности свободного мира", - проинформировал Порошенко.

Как сообщалось, накануне, 14 февраля, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности , в сотрудничестве с Российским советом международных дел, обнародовали документ под названием "12 шагов к усилению безопасности Украины и евроатлантического региона".

Этот документ, по сути, имеет целью восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предлагается запуск всеукраинского общенационального диалога относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.

Позже руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, которым не признает "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом, а также подчеркивает, что документ является частной инициативой. Документ был удален с официального сайта конференции.