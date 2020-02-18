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В МИД отреагировали на атаку боевиков на Донбассе

В МИД отреагировали на атаку боевиков на Донбассе
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе во вторник утром.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко на странице в Твиттере во вторник.

В свою очередь представитель Украины в ЕС, посол Мыкола Точицкий отметил, что Евросоюзу сообщили об атаке боевиков на позиции ООС.

"Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня силы РФ и их доверенные лица начали наступление и тяжелые обстрелы позиций Украины с оружием, запрещенным Минскими договоренностями. 1 украинский военный убит, 4 ранены. Мы проинформировали ЕС об эскалации Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - написал Точицкий на странице в Твиттере.

На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо

Как сообщалось, во вторник утром незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.

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"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в обнародованном около 10.20 вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

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СБУ, МИД, МВД, Боевики, Донбасс, СНБО, Генштаб ВСУ, ООС.
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