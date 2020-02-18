Скачать
Вторник, 18.02.2020
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью
Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Обострение на Донбассе: посол Швейцарии находился с визитом в Луганской области

Обострение на Донбассе: посол Швейцарии находился с визитом в Луганской области
16:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Швейцарии выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд во время визита в Луганскую область побывал вблизи линии соприкосновения и подчеркнул, что очень обеспокоен недавней военной эскалацией в этом районе.

Сказано в сообщении посольства Швейцарии в Украине, размещенном на странице в Twitter.

"Рад встретиться с местным населением и официальными лицами, но очень обеспокоен недавней военной эскалацией в районе", - сказано в сообщении. 

"Война продолжается": Хомчак объяснил причину атаки оккупантов

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Донбасс, Швейария, Клод Вильд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Главные признаки наличия камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь