Обострение на Донбассе: посол Швейцарии находился с визитом в Луганской области

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд во время визита в Луганскую область побывал вблизи линии соприкосновения и подчеркнул, что очень обеспокоен недавней военной эскалацией в этом районе.
Сказано в сообщении посольства Швейцарии в Украине, размещенном на странице в Twitter.
"Рад встретиться с местным населением и официальными лицами, но очень обеспокоен недавней военной эскалацией в районе", - сказано в сообщении.
Ambassador of Switzerland Claude Wild visiting the proximity of the line of contact in #Luhansk oblast: “Pleased to meet the local population and officials but very concerned about the latest military escalation in the area”. pic.twitter.com/XjrBKocgp5
— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) February 18, 2020
Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.