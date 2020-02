Обострение на Донбассе: посол Швейцарии находился с визитом в Луганской области

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд во время визита в Луганскую область побывал вблизи линии соприкосновения и подчеркнул, что очень обеспокоен недавней военной эскалацией в этом районе.

Сказано в сообщении посольства Швейцарии в Украине, размещенном на странице в Twitter.

"Рад встретиться с местным населением и официальными лицами, но очень обеспокоен недавней военной эскалацией в районе", - сказано в сообщении.

Ambassador of Switzerland Claude Wild visiting the proximity of the line of contact in #Luhansk oblast: “Pleased to meet the local population and officials but very concerned about the latest military escalation in the area”. pic.twitter.com/XjrBKocgp5

