Эскалация на востоке Украины: комитет Рады созвал срочное заседание

Новости Украины:Комитет Рады по национальной безопасности Украины собирается из-за эскалации на Донбассе.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 19 февраля рассмотрит ситуацию в связи с наступлением формирований РФ на Донбассе 18 февраля, ожидается участие министра обороны и представителей Генштаба.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сказала член Комитета по вопросам нацбезопасности, народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Так, она подтвердила, что сегодня, 19 февраля, в 14:00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором рассмотрят вопрос об эскалации ситуации в Донбассе из-за наступления оккупантов возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная утром 18 февраля.

На вопрос, кого пригласили на заседание, Верещук ответила: "Представителей Генштаба, министра обороны".