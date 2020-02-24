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Украинская неделя пройдет в Брюсселе: что Украина покажет Европе

Украинская неделя пройдет в Брюсселе: что Украина покажет Европе
16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Из открытых источников

Новости Украины:В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя.

В начале марта в Европейском парламенте пройдет украинская неделя, сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий.

В понедельник в Брюсселе в ходе общения с украинскими журналистами он проинформировал, что с 3 по 5 марта в Европейском парламенте пройдет ряд мероприятий с участием представителей украинской стороны.

Так, первый день будет посвящен повестке дня реформ в Украине. "Мы будем говорить с коллегами от большинства, оппозиции, бывшими членами правительства о ходе реформ. Это - своего рода сверка часов для того, чтобы у наших коллег не возникало вопросов, все ли у нас вовлечены в процесс реформ. Мы продемонстрируем, что все происходит в полной коммуникации с представителями правительства, парламента", - пояснил Точицкий.

В это же день состоится официальная церемония открытия украинской недели, в рамках которой выступит президент Европейского парламента Давид Сассоли, по окончании которой известный украинский пианист Дмитрий Суховиенко даст концерт.

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Второй день, по словам украинского дипломата, будет посвящен новой политике Европейской комиссии под названием Зеленое соглашение, в рамках которого будет обсуждаться вопрос возможного участия Украины.

"С участием представителей правительства мы попробуем продемонстрировать нашим европейским коллегам, что мы можем быть полезными для реализации ЕС стратегии в части Зеленого соглашения, что мы можем предлагать свои возможности в части Зеленой экономики", - детализировал Точицкий.

В рамках второго дня будет открыта выставка "50 изобретений, подаренных миру Украиной".

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Третьим в рамках украинской недели в ЕП будет крымско-татарский день.

"Это - крайне важная тема. Состояние с правами человека в Крыму не выдерживает никакой критики, потому что мы в принципе не знаем, что там происходит. Люди просто исчезают, их арестовывают без суда и следствия", - подчеркнул представитель Украины.

При этом он добавил, что "было сделано все возможное, чтобы в ближайшее время состоялся визит в Киев представителя ЕС по правам человека".

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В рамках этого дня состоится демонстрация фильма Наримана Алиева "Домой".

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ЕС, Европарламент, Николай Точицкий.
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