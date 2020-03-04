Ротация Кабмина: Рада может собраться еще на одно внеочередное заседание

Новости Украины:Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей планарной неделе для назначения министров на вакантные места.

Верховная Рада проведёт внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на те посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра – ред.) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростелева, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", - рассказал журналистам Корниенко в среду в кулуарах парламента.

По его словам, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех Министров", - заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Кроме того, сообщалось, что Роман Жуковский и Игорь Коростелев отказались от предложенных им постов министра экономики и министра промышленного развития и оборонного комплекса, а министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался остаться в обновленном составе Кабмина на посту руководителя Министерства аграрной политики.