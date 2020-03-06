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Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину

Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
21:12 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:Боррель выразил желание 9 марта посетить Донбасс.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении 9 марта посетить Донбасс.

Об этом Боррель сообщил в Загребе после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

В частности, он отметил, что повестка дня его визитов и встреч на следующие два месяца уже полностью сформирована.

"Во-первых, я должен отправиться в Украину. Я также направлю твердый сигнал о наших пять руководящих принципах и о соблюдении Минских соглашений, которые являются основой этих пяти принципов. Все они важны. Я когда говорю об одном принципе, это не значит, что я забываю об остальных четырех", - заметил Боррель.

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"Я думаю, что это будет в следующий понедельник - я планирую отправиться на Донбасс", - сказал он.

По его словам, затем он как верховный представитель ЕС по вопросам зарубежной политики, который пытается сделать Европу более сильной в мире, может осуществить визит в Россию.

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"Это не должно рассматриваться как новое или что-то необычное, что верховный представитель Евросоюза посетит Россию. Это нормально. И когда я имею возможность отправиться, и российская власть будет готова к интенсивной программе встреч, я буду рад сделать это, как я это сделал в Турции несколько дней назад", - заявил Боррель.

Он уточнил, что ЕС не переживает момент кризиса с Россией, как это было в случае Турции, и поэтому визит в Россию может подождать.

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Как сообщалось ранее, в конце января Боррель заявил, что намерен посетить Украину, и в частности Донбасс и линию разграничения, чтобы лично понять ситуацию на востоке Украины.

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ЕС, Донбасс, Жозеп Боррель.
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