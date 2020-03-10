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В Украину прибыл новый посол КНР

В Украину прибыл новый посол КНР
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Стороны обсудили потенциал в двусторонних отношениях и расширение регионального партнерства.

В Украину прибыл новоназначенный посол Китайской Народной Республики Фань Сяньжун.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот нового посла.

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В сообщении сказано, что ”продолжительный и содержательный разговор показала наличие значительного потенциала и взаимный настрой на сотрудничество и расширение реального партнерства”.

Ранее послом Китая в Украине был Ду Вэй.

Напомним, Глава МИД Литвы отозвался на кадровые перемены в Кабмине.

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Китай, МИД Украины, Посол, Василий Боднар, Посол Китая, Фань Сяньжун.
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