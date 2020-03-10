В Украину прибыл новый посол КНР

В Украину прибыл новоназначенный посол Китайской Народной Республики Фань Сяньжун.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот нового посла.
В сообщении сказано, что ”продолжительный и содержательный разговор показала наличие значительного потенциала и взаимный настрой на сотрудничество и расширение реального партнерства”.
Ранее послом Китая в Украине был Ду Вэй.
Напомним, Глава МИД Литвы отозвался на кадровые перемены в Кабмине.