В Украину прибыл новый посол КНР

Новости Украины:Стороны обсудили потенциал в двусторонних отношениях и расширение регионального партнерства.

В Украину прибыл новоназначенный посол Китайской Народной Республики Фань Сяньжун.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот нового посла.

В сообщении сказано, что ”продолжительный и содержательный разговор показала наличие значительного потенциала и взаимный настрой на сотрудничество и расширение реального партнерства”.

Ранее послом Китая в Украине был Ду Вэй.

Напомним, Глава МИД Литвы отозвался на кадровые перемены в Кабмине.