Скачать
Вторник, 10.03.2020
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

В Венгрии заявляют, что продолжат блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО

В Венгрии заявляют, что продолжат блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО
16:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Как сообщает венгерское издание Hungary Today, об этом Сийярто заявил во время выступления в парламенте.

В частности, он отметил, что Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены.

Глава МИД назвал абсурдом изображение позиции Венгрии на глобальной арене как дружественной к России.

В Турции ждут дальнейшего сотрудничества с НАТО

По словам Сийярто, для Венгрии сообщество этнических венгров, которое в Украине насчитывает около 150 тыс. человек, гораздо важнее, чем любые геополитические соображения.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу работать с целью восстановления двусторонних отношений с Венгрией. Кулеба должен посетить Будапешт 26 марта.

”Мы готовы и мы внесем разумные предложения”, - сказал Сийярто.

Он отметил, что с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной наиболее сложные.

”Принимая во внимание то, что Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна не забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства”, - подчеркнул глава МИД Венгрии.

В МИД Венгрии рассказали, от чего зависит встреча Зеленского и Орбана

Он отметил, что в Украине венгерские студенты изучают украинский 7 часов в неделю, чего может быть достаточно для изучения языка, но недостаточно для разговорного уровня.

Сийярто считает, что решение может заключаться в улучшении стандартов преподавания украинского языка, и Венгрия готова помочь профинансировать такие начинания.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Вышеградская группа ищет способы преодоления COVID-19

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь