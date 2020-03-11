Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Иран согласился отправить в Украину черные ящики со сбитого самолета "МАУ"

Иран согласился отправить в Украину черные ящики со сбитого самолета "МАУ"
21:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Иран согласился передать Украине черные ящики со сбитого Boeing.

Иран согласился вернуть Украине бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого в районе Тегерана 8 января.

"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.) в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал на своей странице в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ"), который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета "МАУ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Boeing, МАУ, Черные ящики, PS752.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
04 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
05 Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь