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Стефанчук предлагает проводить заседания ВР в режиме видеоконференции

Стефанчук предлагает проводить заседания ВР в режиме видеоконференции
06:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Заседания Рады и комитетов могут проходить в режиме видеоконференции.

Первый заместитель Главы ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, предусматривающий проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов Верховной Рады в режиме видеоконференции на период осуществления мер противодействия распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Проект закона №3250 20 марта получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

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Напоминаем, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Напомним, в Верховной Раде пока не обнаружено новые случаи заболевания коронавирусом СOVID-19 среди народных депутатов.

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ВР, Рада, Карантин, Руслан Стефанчук.
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