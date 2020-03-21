Стефанчук предлагает проводить заседания ВР в режиме видеоконференции

Новости Украины:Заседания Рады и комитетов могут проходить в режиме видеоконференции.

Первый заместитель Главы ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, предусматривающий проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов Верховной Рады в режиме видеоконференции на период осуществления мер противодействия распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Проект закона №3250 20 марта получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напоминаем, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Напомним, в Верховной Раде пока не обнаружено новые случаи заболевания коронавирусом СOVID-19 среди народных депутатов.