РФ организовала "выборы" в оккупированной Абхазии: МИД выражает протест

Новости Украины:Киев осуждает "президентские выборы" в грузинской Абхазии.

Украина осудила проведение "президентских выборов" на оккупированной РФ территории грузинской Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, Грузия (22 марта)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря.

"Организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора", - отметили в МИД.

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Российскую Федерацию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Напомним: