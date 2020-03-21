МИД просит украинский бизнес помочь в борьбе с коронавирусом

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинский бизнес присоединиться к борьбе против COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращается к представителям украинского бизнеса с призывом объединить усилия с правительством Украины и международными организациями для противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба отметил, что МИД ищет за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и др.

Для этого МИД проводит переговоры с Офисом координатора системы ООН в Украине, миссией Международного комитета Красного Креста в Украине и другими международными организациями.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства именно Министерство иностранных дел Украины было определено координатором гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19.

"В нынешней ситуации в МИД есть две ключевые задачи. Первое: помощь гражданам, которые "застряли" за границей. Второе: поиск во всем мире средств для борьбы против коронавируса в Украине", - заявил Кулеба.

По его словам, первоочередными потребностями Украины являются тесты для выявления COVID-19, средства индивидуальной защиты для граждан и медиков, медицинское оборудование, медикаменты, поиск за рубежом специалистов по борьбе с коронавирусом.

К процессу поиска всего необходимого Украине МИД приобщает международные организации, международных партнеров Украины, Всемирный конгресс украинцев, и также призывает присоединиться украинский бизнес.

"Я знаю, что сейчас непростые времена. Но мы сможем выстоять в них только вместе. Я призываю тех украинских бизнесменов, которые готовы присоединиться к борьбе за здоровье и безопасность украинцев, объединить усилия", - добавил министр.

Министерство иностранных дел призывает представителей бизнеса, которые заинтересованы в помощи совместными усилиями по противодействию коронавирусу, поиску необходимого для Украины за границей, обращаться в МИД по адресу электронной почты: [email protected].

Напомним: