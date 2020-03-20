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Кулеба: На родину вернулись почти 30 тыс украинцев

Кулеба: На родину вернулись почти 30 тыс украинцев
23:45 Пт, 20 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Кулеба сообщил, сколько украинцев вернулись на родину.

Почти 30 тыс. граждан уже вернулись в Украину, еще 30 тыс. ожидают на возможность вернуться на родину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже почти 30 тыс. вернулись в Украину и еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают на возвращение. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы они не просто возвращались, а чтобы это происходило безопасно, и чтобы проводились необходимые меры контроля", - сказал Кулеба в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Кулеба отметил, что, к примеру, в пятницу в МИД Украины нашли решения для возвращения украинцев со Шри-Ланки. Кроме того, искали пути возвращения украинцев с острова Бали, Перу.

МИД: Возвращение украинских туристов из Египта продолжается

"Мне тяжело сейчас сказать, сколько именно времени это (возвращение украинцев на родину - ИФ) займет, но мы ищем решения, которые помогут всем нашим гражданам оказаться в безопасности, и те, кто из них захотят вернуться в Украину, чтобы они имели такую возможность", - подчеркнул министр.

Напомним: 

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Украина, МИД, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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