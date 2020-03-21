Скачать
Суббота, 21.03.2020
Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
Режим ЧС введен в еще одной области Украины
Режим ЧС введен в еще одной области Украины
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
22:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Грузии из-за распространения коронавируса вводят режим ЧП.

Парламент Грузии в субботу вечером большинством голосов одобрил решение правительства и декрет президента о введении на всей территории страны до 21 апреля режима чрезвычайного положения (ЧП).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на заседании парламента, что введение ЧП даст правительству возможность для эффективного управления в сложившихся условиях.

По ее словам, возможно, кому-то такая мера может показаться чрезмерной на фоне зарегистрированных на данном этапе всего 49 случаев инфицирования в Грузии, однако, подчеркнула она, "лучше так, чем эпидемия начнется и войдет в острую фазу".

При этом президент отметила, что вводятся "только обязательные определенные ограничения, но не экстремальные - не ограничиваются свобода слова, свобода СМИ, политические права, не вводится комендантский час".

С коронавирусом и новыми паспортами: В Грузию пытались попасть 25 иностранцев

Она также выразила надежду, что в связи с введенным ЧП не придется переносить дату проведения запланированных на октябрь парламентских выборов, так как проведение выборов возможно лишь спустя шесть месяцев после завершения ЧП.

Зурабишвили призвала всех граждан соблюдать основные рекомендации Минздрава и Всемирной организации здравоохранения.

"Мы должны понимать, что ЧП может перейти на новую ступень, если возникнет такая необходимость из-за халатности граждан", - сказала она, выразив надежду, что необходимости вводить еще большие ограничения не придется.

В свою очередь председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил на заседании, что объявление чрезвычайного положения на месяц является самым спокойным сценарием для всех.

Между тем ряд депутатов на заседании все же высказали обеспокоенность в связи с тем, что из-за ЧП может оказаться под вопросом празднование праздника Пасхи и упрекнули правительство в том, что данный режим можно было ввести с таким сроком, чтобы он завершился до 19 апреля (православная Пасха в 2020 году). В Грузии на сегодняшний день официально зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Саломе Зурабишвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Маникюр 2020: стильные варианты дизайна ногтей на весну-лето (Фото)
03 Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
04 "Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
05 ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь