Кулеба совершит "виртуальный визит" в Германию

Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило проведение 24 марта видеоконференции главы ведомства Хайко Мааса с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Видеоконференция министра иностранных дел Мааса с новым министром иностранных дел Украины Кулебой состоится 24 марта 2020 года", - сообщили в немецком МИДе.
Отмечается, что будут обсуждаться текущие двусторонние и международные вопросы. Особое внимание будет уделено конфликту на востоке Украины.
После видеоконференции состоятся "совместные виртуальные заявления для прессы", которые можно будет послушать и посмотреть в прямом эфире на каналах Facebook и Twitter.
Глава МИД Украины заявил о проведении виртуального визита в ФРГ, который состоится завтра, 24 марта, в онлайн-формате. Первый визит Кулебы в Берлин, который должен был состояться виртуально, планировался на 20 марта, однако был перенесен из-за несовпадения графиков дипломатов.
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