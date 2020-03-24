Кулеба совершит "виртуальный визит" в Германию

Новости Украины:МИД Германии подтвердило видеоконференцию Мааса и Кулебы.

Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило проведение 24 марта видеоконференции главы ведомства Хайко Мааса с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Видеоконференция министра иностранных дел Мааса с новым министром иностранных дел Украины Кулебой состоится 24 марта 2020 года", - сообщили в немецком МИДе.

Отмечается, что будут обсуждаться текущие двусторонние и международные вопросы. Особое внимание будет уделено конфликту на востоке Украины.

После видеоконференции состоятся "совместные виртуальные заявления для прессы", которые можно будет послушать и посмотреть в прямом эфире на каналах Facebook и Twitter.

Глава МИД Украины заявил о проведении виртуального визита в ФРГ, который состоится завтра, 24 марта, в онлайн-формате. Первый визит Кулебы в Берлин, который должен был состояться виртуально, планировался на 20 марта, однако был перенесен из-за несовпадения графиков дипломатов.

Напомним: