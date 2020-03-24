Просьба о дополнительной помощи: Зеленский обратился к правительству Китая

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Владимир Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил за уже полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Посол Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в Украине, и приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине в свой день рождения.

Зеленский поздравил его и пожелал крепкого здоровья.

"Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно", - сказал президент Украины.

Напомним: