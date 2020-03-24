Просьба о дополнительной помощи: Зеленский обратился к правительству Китая

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил за уже полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла.
Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.
Посол Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в Украине, и приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине в свой день рождения.
Зеленский поздравил его и пожелал крепкого здоровья.
"Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно", - сказал президент Украины.
Напомним:
Четвертая группа граждан Украины в составе 210 человек из запланированных 1467, которые испытывали трудности с возвращением домой после 17 марта из-за эпидемии коронавируса, вылетела во вторник из Франции в Украину.
В связи с введением карантина по Украине СБУ дали советы населению, как уберечь себя от интернет-мошенничества. В последнее время активизировались различные интернет-мошенники, которые используют тему коронавируса, чтобы обмануть граждан и получить их личную информацию.
Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачу продуктов и средств гигиены местным жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.