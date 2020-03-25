Главы МИД стран G7 проведут виртуальную встречу: поговорят об Украине

Главы МИД стран Большой семерки проведут виртуальную встречу для обсуждения эпидемии COVID-19 и других глобальных проблем, в том числе конфликта в Украине.
Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.
"Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в частности связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией", - рассказали у Шампаня.
В ведомстве добавили, что встреча "станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить об ущемлении прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка".
Напомним:
Глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразили глубокую обеспокоенность о запрете российскими вооруженными формированиями на Донбассе проезда патрулей СММ ОБСЕ на оккупированные территории.
В Министерстве иностранных дел сделали заявление в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.
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