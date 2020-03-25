Главы МИД стран G7 проведут виртуальную встречу: поговорят об Украине

Новости Украины:Главы МИД стран Большой семерки поговорят о мировых проблемах, коснутся и темы Украины.

Главы МИД стран Большой семерки проведут виртуальную встречу для обсуждения эпидемии COVID-19 и других глобальных проблем, в том числе конфликта в Украине.

Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в частности связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией", - рассказали у Шампаня.

В ведомстве добавили, что встреча "станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить об ущемлении прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка".

Напомним: