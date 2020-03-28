Кулеба пообщался с представителями ПРООН и ВОЗ о борьбе с Covid-19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в формате видеоконференции обсудил с представителями ПРООН и ВОЗ в Украине помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом информирует пресс-служба МИД.
"27 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в формате видеоконференции обсудил с координатором системы ООН, гуманитарным координатором в Украине Оснат Лубрани и руководителями представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения в Украине помощь в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
В частности, представители системы ООН отметили, что Организация мобилизует ресурсы поддержки Украины по двум направлениям: для первоочередных потребностей системы здравоохранения и для преодоления социально-экономических последствий пандемии.
“Правительство определило МИД координатором международной гуманитарной помощи, и у нас создана эффективная архитектура такой координации. Мы сможем помочь вам направить ресурсы в наиболее важные сферы. Но уже сейчас мы должны заботиться о борьбе не лишь с пандемией, но и с ее последствиями для наших громад, общества и экономики”, - отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина поддерживает призыв генсека ООН к объединению международных усилий для борьбы с Covid-19 и приветствует запуск глобального плана гуманитарного реагирования размере $2 млрд для поддержки стран, которые могут больше всего пострадать от пандемии.
Напомним:
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