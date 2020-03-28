Гройсман о возможных изменениях в бюджете: "Попытка лечить чуму аспирином"

Новости Украины:Владимир Гройсман считает, что предложения ввести изменения в бюджет - это попытка лечить чуму аспирином.

Предложенные правительством Украины изменения в Государственный бюджет на 2020 год - без четкого плана действий и с очевидным урезанием важных расходов, выглядят, как попытка лечить средневековую чуму аспирином, считает экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я проанализировал изменения в бюджет и не нашел там ни одной понятной логики. Есть предложения, но нет плана борьбы с вирусом и шагов к росту экономики. Если нет плана, то это выглядит, как лечение чумы аспирином. Вы представляете себе, что ни в одной громаде не знают, куда идти?", – сказал Гройсман в эфире одного из общенациональных каналов.

По словам Гройсмана, сегодня государству важно удержать ситуацию, не допустить дефолта, который однозначно станет причиной глубокого и длительного кризиса. Для этого нужно выполнить определенные внутренние задачи и усилить сотрудничество с кредиторами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и финансовыми институтами Евросоюза.

Одним из таких внутренних задач Гройсман назвал помощь местному самоуправлению и отход от политики централизации средств, а также усиление социальной защиты, которые из-за карантина лишены заработка.

"Ключевые позиции по бюджету - аккумуляция ресурсов для борьбы с коронавирусом, обеспечение стабильности национальной валюты, минимизация последствий мирового экономического кризиса, а также социальный аспект",- сказал экс-премьер-министр.

"Я предложил, чтобы людям, которые потеряли работу, организовали государственную поддержку на уровне минимальной зарплаты. Ресурсы для этого есть. Индексация пенсий - она будет где-то в мае, хотя должна была состояться 1 марта. Я подчеркиваю - не надо оттягивать! По местным бюджетам - их надо поддержать, а не забирать у них деньги! ", – подчеркнул Гройсман.

Кроме того он отметил, что пока объем золотовалютных резервов составляет около $25 млрд.

"И это средства, которые можно использовать для насыщения экономики", - подчеркнул политик.