Зеленский изменил положение о Генштабе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом закрепил в положении о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, что начальник Генштаба ВСУ, который теперь не является одновременно главнокомандующим Вооруженных сил, подчиняется главкому ВСУ.
Соответствующий указ №122/2020 об изменениях в положении о Генштабе ВСУ от 30 января 2019 года глава государства подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.
Начальник Генштаба назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. На должность начальника Генштаба ВСУ назначается военнослужащий.
"Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Он отвечает за выполнение задач и функций, возложенных на Генштаб, в частности по определению требований к возможностям сил обороны, потребностей в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач ВСУ и другими силами обороны, стратегического планирования применения и развития армии, ее технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.
У Начальника Генштаба есть заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в установленном порядке. На эти должности назначаются военнослужащие.
Предельную численность военнослужащих и работников Генерального штаба, как и раньше, утверждает министр обороны Украины.
Теперь штат Генштаба утверждает главком ВСУ, что ранее делал начальник Генштаба – главком ВСУ.
Напоминаем, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак пояснил важность разделения возложенных на него полномочий на две отдельные должности - начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.