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Емец сообщил, что не собирается в отставку

Емец сообщил, что не собирается в отставку
23:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: moz.gov.ua

Новости Украины:Глава МОЗ Илья Емец заявил, что пока не будет уходить в отставку.

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства.

Это следует из его интервью телеканалу 1+1, показанном в сюжете в воскресенье вечером.

Комментируя регистрацию депутатами фракции "Голос" проекта постановления в Верховной Раде о его отставке с поста министра, Емец сказал: "Не просто не собираюсь, а после сегодняшнего визита президента у меня есть абсолютная поддержка для того, чтобы внедрить продолжение реформы в нашем варианте".

Вместе с тем, в воскресенье вечером в Верховной Раде проходит совещание руководства Верховной Рады с лидерами фракций и групп. Как сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая присутствует на совещании, лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Напоминаем, директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Максим Степанов (1975 г.р,) имеет медицинское и экономическое образования.

В 2003—2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины; в 2011—2016 гг — возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина", был главой Одесской областной государственной администрации (12 января 2017 — 10 апреля 2019). Свое увольнение с поста главы ОГА Степанов назвал "сугубо политическим".

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Минздрав, Отставка, Илья Емец, Голос.
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