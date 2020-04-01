Украина получит пакет помощи НАТО

Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены одобрить новый пакет помощи для Украины и Грузии.
Об этом в среду на виртуальной пресс-конференции, анонсируя повестку для предстоящего заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет в формате видео-конференции 2 апреля, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО", - сообщил он.
По словам Столтенберга, пакет, который будет одобрен завтра, будет дополнительным к уже существующим.
Напомним:
Северная Македония вступила в ряды членов Организации Северно-Атлантического договора, став ее 30 союзником.
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении Северной Македонии со вступлением в НАТО выразил надежду, что Украина тоже однажды станет членом альянса.